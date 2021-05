Tranzacţiile cu spaţii industriale au crescut cu 43% în România, în primele trei luni din 2021 (raport) Volumul tranzactionat pe piata de spatii industriale din Romania a crescut cu 43% in primul trimestru al acestui an, fata de aceeasi perioada din 2020, releva datele cuprinse intr-un raport lansat de CBRE, liderul pietei de consultanta imobiliara.



Conform documentului, in intervalul ianuarie - martie 2021, in Romania au fost inchiriati in total 264.000 mp de spatii industriale, iar cea mai mare tranzactie ii apartine producatorului de automobile Dacia, care a decis sa-si prelungeasca contractul pentru cei 68.000 mp ocupati in proiectul din judetul Arges, detinut de fondul de investitii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Volumul de colete livrate din UE catre Romania s-a dublat in primele luni ale anului, reiese din datele transmise, joi, de compania care se ocupa cu expedierea si livrarea de colete, Coletaria.ro, care a mai precizat ca pandemia a actionat ca un accelerator pentru magazinele online si companiile…

- Volumul tranzactionat pe piata locala a spatiilor logistice si industriale s-a dublat, in primul trimestru al acestui an, fata de aceeasi perioada din 2020, pana la aproape 200.000 de metri patrati, releva o analiza publicata, joi, de compania de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox,…

- Aproximativ 15.000 de militari romani, aliati si parteneri vor participa, in perioada mai-iunie, la seria de exercitii "Dacia 21 Livex", ce se desfasoara pe teritoriul national si integreaza secvente de instruire in comun, potrivit unui comunicat al Ministerului Apararii Nationale transmis, sambata,…

- Producția auto a atins aproape 40.000 de mașini in luna martie, in Romania, potrivit datelor publicate de Asociația Constructorilor de Automobile. In primele trei luni din 2021, uzinele Dacia și Ford din Romania au fabricat un total de peste 117.000 de mașini. In luna martie, cele doua uzine locale…

- In luna martie, 39.986 de autoturisme au fost produse in Romania. Cele mai multe au fost produse in județul Argeș, la uzina Dacia de la Mioveni, dupa cum observam in datele ACAROM. „Dintre acestea, 24.077 unitați au fost produse in uzina DACIA de la Mioveni și 15.909 unitați au fost produse de uzina FORD…

- “In anul 2020, societatile de asigurare autorizate si reglementate de ASF au subscris prime brute in valoare de aproximativ 11,5 miliarde lei, in crestere cu aproximativ 4,6% fata de valoarea inregistrata in anul anterior. Piata asigurarilor din Romania ramane orientata spre activitatea de asigurari…

- În primele doua luni ale acestui an producția Dacia de la Mioveni a scazut cu peste 20% fața de perioada similara a anului trecut, în timp ce la Ford scaderea a fost mai mica de 10%, arata datele ACAROM. Per total la Dacia au fost produse aproape 40.000 de mașini, iar la Ford, peste 37.000.…

- Cererea de pe piata sectorului industrial si logistic a crescut in Romania cu 72%, in 2020, fata de anul precedent, pana la aproape 784.000 de metri patrati in tranzactii de leasing, releva raportul anual publicat, marti, de Colliers. Stocul total de spatii industriale si logistice moderne…