- Actiunile Bancii Transilvania au fost si in aceasta saptamana cele mai lichide titluri pe Bursa de la Bucuresti, generand tranzactii de peste 31,49 de milioane de lei, urmate de actiunile BRD-Groupe Societe Generale, cu schimburi de 17,63 milioane de lei si de cele ale OMV Petrom, cu 14,59 milioane…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in scadere pe toti indicii sedinta de marti, iar valoarea tranzactiilor s-a cifrat la 26,22 milioane de lei (5,49 milioane de euro), potrivit Agerpres. Pe Piata Reglementata, actiunile Bancii Transilvania au fost cele mai tranzactionate, generand schimburi…

- Bursa de Valori Bucuresti inregistra in deschiderea sedintei de tranzactionare de joi o evolutie pozitiva a indicilor bursieri, valoarea tranzactiilor dupa primele 30 de minute fiind de 4.076.898 lei (855.862 euro). Tranzactionarea actiunilor Bancii Transilvania inregistra cea mai mare valoare…

- Operatorul aerian Blue Air a anunțat, luni, ca vrea sa emita obligațiuni de 50-60 milioane de euro la Bursa de Valori București (BVB), anunța MEDIAFAX.Compania preconizeaza ca operațiunea, anunțata in cadrul unei intalniri cu presa, va incepe din toamna anului viitor. "Ne-am propus sa atragem…

- In perioada 21 - 25 octombrie au fost consemnate 8.632 de schimburi cu actiuni, fata de 5.575 tranzactii in saptamana 14 - 18 octombrie 2019. Cea mai buna zi de tranzactionare a fost vineri, 25 octombrie, cand s-au inregistrat 2.001 tranzactii cu actiuni in valoare totala de 39,2 milioane de lei.…

- Cele mai lichide actiuni in Piata Reglementata au apartinut companiei Romgaz, pentru care s-au inregistrat tranzactii de 8,04 milioane de lei, Banca Transilvania - 8,02 milioane de lei si BRD - Groupe Societe Generale - 3,21 milioane de lei. Cele mai bune evolutii au fost inregistrate de actiunile…

- Cele mai lichide actiuni in Piata Reglementata au apartinut companiei Romgaz, pentru care s-au inregistrat schimburi de 9 milioane de lei, BRD - Groupe Societe Generale - 7,16 milioane de lei si OMV Petrom - 1,45 milioane de lei. Cele mai bune evolutii au fost inregistrate de actiunile Sphera…

- Valoarea tranzactiilor derulate miercuri pe Bursa de Valori Bucuresti a urcat la 99,24 milioane de lei (20,95 milioane de euro), de la 47 milioane de lei (9,94 milioane de euro), in sedinta de marti, pe o piata care a inchis in crestere pe toti indicii potrivit Agerpres. Tranzactiile cu actiuni Romgaz,…