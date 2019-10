Tranzacţii de 516,7 milioane lei, miercuri, la BVB Indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 16 actiuni cu exceptia SIF-urilor, a inregistrat o depreciere de 0,69%, pana la 9.646,87 puncte. BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, a consemnat un declin de 0,66%, iar indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, de 0,59%. Indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investitii, a scazut cu 0,26%. La randul sau, indicele SIF-urilor, BET-FI, a inregistrat o depreciere de 0,40%, iar indicele BET-NG, care masoara evolutia celor 10 companii energetice si… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

