Tranzactie in piata de beauty: Unilever, Henkel si Colgate-Palmolive concureaza pentru brandurile Coty Gigantul Unilever, grupul german Henkel si unele firme de private equity, printre care Advent si Cinven, discuta cu producatorul american de cosmetice Coty pentru preluarea unora dintre cele mai populare branduri ale sale de beauty intr-o tranzactie estimata la 7 miliarde de dolari, scrie Reuters, care citeaza trei surse.



Si Colgate-Palmolive se afla printre firmele care sunt in cautare de tranzactii pentru a-si extinde divizia de ingrijire a pielii, si ar putea intra in cursa pentru brandurile Coty, adauga sursele. Coty, care are o capitalizare bursiera de 9 miliarde de dolari… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol: wall-street.ro

