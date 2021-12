Tranzacție în asigurări: Unilink Polonia cumpără 80% din acțiunile Safety Broker, liderul pieței de brokeraj în asigurări din România Grupul poolnez Unilink a semnat achiziția a 80% din acțiunile Safety Broker de Asigurare este cel mai mare distributor de asigurari din România si Republica Moldova, cu o cota de piata de aproximativ 8% si prime intermediate in valoare de 150 milioane de euro la finalul anului 2021. Contactat de HotNews.ro, patronul Safety Broker, Viorel Vasile, a precizat ca a ramas acționar minoritar cu 15% din acțiuni, 5% fiind deținute de Robert Nița.



