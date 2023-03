Stiri pe aceeasi tema

- UBS Group s-a oferit sa cumpere Credit Suisse pentru pana la 1 miliard de dolari, guvernul elvetian intentionand sa schimbe legile tarii pentru a ocoli votul actionarilor asupra tranzactiei, a informat duminica Financial Times, citand surse apropiate discutiilor, transmite Reuters.

- UBS s-a oferit sa cumpere Credit Suisse pentru 1 miliard de dolari, iar autoritatile elvetiene planuiesc sa modifice legislatia tarii pentru a ocoli un vot al actionarilor privind tranzactia, in timp ce se grabesc sa finalizeze o tranzactie inainte de luni, scrie FT, potrivit zf.ro, scrie Mediafax.…

- UBS s-a oferit sa cumpere Credit Suisse pentru pana la 1 miliard de dolari. Autoritațile elvețiene planuiesc sa schimbe legile țarii pentru a evita un vot al acționarilor asupra tranzacției. Acest lucru permite ca tranzacția sa fie finalizata inainte de luni, scrie Financial Times.

- Cotatia petrolului si-a continuat miercuri tendinta descrescatoare, titeiul WTI, de referinta pe piata americana, atingand cel mai redus nivel de dupa luna decembrie 2021, pe fondul ingrijorarilor cu privire la impactul economic potential al problemelor de la Credit Suisse, dupa

- Philip Morris International (PMI), companie de top din industria tutunului și pionier in cercetarea și dezvoltarea produselor fara fum la nivel global, a investit peste 1 miliard de dolari in cei 30 de ani de prezența in Romania. In 1993, PMI a inființat filiala locala, iar in 1997 a demarat construcția…

- Statele Unite au anuntat marti ca au semnat un contract de arme in valoare de peste jumatate de miliard de dolari pentru obuze de 155 mm care urmeaza sa fie livrate Ucrainei, relateaza AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Premierul Romaniei susține ca Egiptul a ajuns sa fie primul partener comercial nu doar din Orientul Mijlociu, ci și de pe continentul african, iar relațiile dintre cele doua state pot fi și mai mult dezvoltate.

- „Avatar: Calea apei“ a avut incasari de 134 de milioane de dolari și America de Nord si incasari de 301 milioane de dolari in strainatate, generand un total global de 435 de milioane, potrivit deadline.com. Producatorii estimau incasari mai mari pentru weekendul de lansare, 150-175 de milioane de dolari,…