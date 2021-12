Holdingul African Industries Group (AIG), deținut și controlat de frații Raj și Alok Gupta, iși extinde activitatea agricola din Romania prin preluarea a 13.700 hectare in sudul țarii, tranzacție in urma careia se apropie de o suprafața totala de circa 20.000 hectare de teren agricol. Aceasta este una dintre cele mai mari tranzacții cu terenuri de pe piața romaneasca din ultima vreme și vizeaza un grup de firme care deține mai multe exploatații performante in Calarași. Grupul indian AIG, cu investiții in Europa, Orientul Mijlociu și Africa de Vest, este prezent pe piața romaneasca din 2015,…