- Maine se semneaza contractul necesar finalizarii tranzactiei prin care Romgaz preia participatia ExxonMobil pentru exploatarea zacamintelor de gaze naturale din Marea Neagra, in perimetrul Neptun Deep. Aproximativ un miliard de metri cubi de gaze naturale va fi productia, pe an, din Marea Neagra, iar…

