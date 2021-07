Tranzacție de 335 milioane de euro: Eurohold, proprietarul Euroins România, a finalizat achiziția activelor CEZ Bulgaria ​Eurohold, cel mai mare holding din Bulgaria și proprietarul companiei de asigurari Euroins România, a anunțat miercuri ca a finalizat achiziționarea activelor grupului energetic ceh CEZ din Bulgaria pentru 335 milioane de euro. Noile active vor fi deținute în totalitate de Eastern European Electric Company (EEEC). Pasul urmator pentru Eurohold este transformarea într-un jucator regional pe piața energiei, inclusiv în România, spune grupul bulgar.



Ca rezultat al tranzacției, proprietarul Euroins România a preluat 67% din participația la cel mai mare distribuitor…

Sursa articol: hotnews.ro

