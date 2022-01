Tranzacție de 1,5 milioane euro pentru 2.500 de metri pătrați în Mamaia Nord Euro Vial Residence, un dezvoltator de pe piața imobiliara din Constanța, a achiziționat la finalul anului trecut un teren cu o suprafața de 2.500 de metri patrați amplasat in Mamaia Nord, intr-o tranzacție de peste 1,5 milioane de euro. Terenul, care este situat in imediata apropiere a plajei complexului Sea ON, va fi utilizat pentru extinderea facilitaților proiectului, finalizat de Euro Vial in vara lui 2021 in urma unei investiții de peste 30 de milioane de euro. Sea ON este format din 392 de apartamente și opt spații comerciale cuprinse in doua imobile cu 10 etaje și include numeroase facilitați,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

