- Primaria Capitalei va oferi 450 de lei copiilor din invatamantul primar si gimnazial pentru achizitionarea de rechizite, carti si papetarie, potrivit unui proiect de hotarare aprobat joi in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Banii ar reprezenta, de fapt, o decontare a cheltuielilor…

- Reprezentanța in Romania a grupului japonez Makita, producator de scule electrice, a primit 242 de milioane de lei (aproape 52 de milioane de euro) sub forma de majorare de capital, cea mai mare subscriere de capital facuta de un investitor strain din luna iunie. Compania construiește o noua linie…

- „Astazi am semnat impreuna cu Autoritatea Nationala de Achiziti Publice un ordin comun in care reglementam termenele de evaluare a documentatiilor de licitatie, pentru ca si aici a fost si multa ipocrizie tot din partea autoritatilor contractante, in sensul ca au fost numiti niste angajati ai companiilor,…

- Textul integral al scrisorii pe care i-a transmis-o astazi președintelui Klaus Iohannis: "In atenția: Domnului Klaus Iohannis, Președinte Stimate domnule Președinte, Constituția și cele peste 6 milioane de romani care v-au votat va indreptațesc sa acționați de urgența și energic…

- Datoriile guvernamentale de 34,4% din PIB plaseaza Romania pe locul 4 in topul țarilor cu cele mai mici angajamente publice financiare din primul trimestru al anului 2018, arata datele comunicate vineri de biroul de statistica al Comisiei Europene - Eurostat, potrivit Mediafax.Cele mai mici…

- Grupul GEFCO, furnizor global de servicii industriale in lantul de aprovizionare si liderul european in domeniul logisticii auto, si compania franceza Talan vor crea o societate mixta specializata in proiectarea si comercializarea de solutii pentru piata auto. „Joint Venture-ul pe care il…

- Romania este campioana fraudelor cu bani europeni, iar cazul TelDrum-Dragnea e dat ca exemplu de OLAF (Biroul European Anti-Frauda), in raportul sau anual, dupa ce Romania a fost țara cu cele mai multe investigații legate de frauda in cheltuirea banilor europeni, in 2017. Potrivit raportului, citat…

- Rezultatele companiei Mar SRL Dragașani, aparținand lui Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei (BNR) au fost publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice. Societatea producatoare de vin a realizat anul trecut o cifra de afaceri de 3,3 milioane de lei, in crestere fata de…