SIF Banat Crisana a anuntat pe 26 octombrie ca a finalizat achizitia pachetului de actiuni reprezentand 99,92% din capitalul social al Doosan IMGB, care are in proprietate 540.000 metri patrati de teren intravilan, situat in sudul Capitalei. Tranzactia a fost estimata intre 35 si 40 de milioane de euro si, potrivit consultantilor de la Crosspoint Real Estate, care au intermediat tranzactia, aceasta este cea mai mare suprafata de teren tranzactionata, in ultimii zece ani, in Romania (exceptand terenurile agricole). "Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Societatea de Investitii…