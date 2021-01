Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a avizat, in data de 12 ianuarie, tranzacția de vanzare a TeraSteel și Wetterbest catre Grupul Kingspan. Grupul TeraPlast a fost informat de aceasta aprobare de catre avocații care s-au ocupat de notificarea tranzacției. Pentru finalizarea tranzacției mai este necesara primirea avizului…

- Agroserv Mariuța, compania care deține brandul de lactate premium Laptaria cu Caimac, a facut primul pas pe bursa pe Bursa de Valori București (BVB) in data de 8 decembrie, unde a fost listata prima emisiune de obligațiuni a societații. Obligațiunile au fost listate pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare…

- ”TeraPlast SA, compania-mama a Grupului TeraPlast, a achizitionat pachetul majoritar de actiuni ale companiei Somplast SA din Nasaud. Aceasta achizitie este parte din strategia de dezvoltare a Grupului alaturi de investitiile de peste 32 milioane de euro care se afla in curs de implementare”, anunta…

- eVote , platforma online ce permite companiilor listate la bursa sa organizeze adunari generale ale acționarilor (AGA) in format digital, anunța ca a gestionat cu succes o astfel de adunare generala pentru Bittnet Group, companie de IT listata pe Piața Principala a Bursei de Valori București. AGA Bittnet…

- ASF a emis certificatul de inregistrare a acțiunilor 2Performant in vederea admiterii la tranzacționare Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a decis in ședința din 25 noiembrie, eliberarea certificatului de inregistrare a acțiunilor companiei de tehnologie 2Performant, in vederea admiterii acestora…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, un mesaj in cadrul evenimentului organizat de Bursa de Valori Bucuresti cu ocazia aniversarii a 25 de ani de activitate bursiera. Mesajul a fost prezentat de catre Cosmin Marinescu, Consilier Prezidential - Departamentul Politici Economice si Sociale.…

- "Ministerul Finantelor Publice (MFP) revine pe piata de capital cu trei noi emisiuni de titluri de stat pentru populatie, in urma succesului ofertei publice de vanzare (IPO) derulata in luna august. Noua oferta de vanzare de titluri de stat din programul Fidelis se va derula la Bursa de Valori Bucuresti…

- Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursa din Romania ( ARIR ) a anunțat ca Intercapital Invest se alatura ARIR in calitate de Membru Afiliat. Guvernul NU vrea o alta STARE DE URGENȚA: Nu vrem sa ajungem la un “lockdown” Intercapital Invest este prezenta in piața de capital din Romania…