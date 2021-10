Stiri pe aceeasi tema

- ​Simona Halep nu a reușit sa obțina primul titlu al anului la Cluj-Napoca. Jucatoarea noastra a recunoscut superioritatea adversarei în finala Transylvania Open (Anett Kontaveit s-a impus cu 6-2, 6-3) și a felicitat-o pentru calificarea la Turneul Campioanelor, competiție pentru care Simona nu…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (30 ani, 18 WTA), principala favorita, s-a calificat in finala turneului Transylvania Open (WTA 250), care are loc in BT Arena din Cluj-Napoca si e dotat cu premii totale de 235.

- Simona Halep crede ca a jucat cel mai bun tenis al ei, dupa ce s-a calificat, sambata, in finala Transylvania Open, prima pentru ea intr-un an in care a fost afectata de accidentari. Halep isi doreste sa obtina trofeul la competitia de la Cluj-Napoca, deoarece a castiga acasa reprezinta cea mai dulce…

- Simona Halep (locul 18 WTA si cap de serie numarul 1) s-a calificat in finala Transylvania Open, dupa ce a invins-o, sambata, cu scorul de 6-0, 6-1, pe ucraineanca Marta Kostiuk (locul 55 WTA si cap de serie numarul 6). Dupa meciului, fostul lider WTA s-a aratat extrem de fericita ca va evolua in finala…

- Simona Halep, locul 18 WTA si cap de serie numarul 1, s-a calificat in finala Transylvania Open. Romanca a invins-o in penultimul act, sambata, cu scorul de 6-0, 6-1, pe ucraineanca Marta Kostiuk, locul 55 WTA si cap de serie numarul 6. Meciul a durat 60 de minute. Primul set a fost adjudecat de fostul…

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian a reusit o calificare superba in sferturile de finala ale turneului Transylvania Open (WTA 250), care are loc in BT Arena din Cluj-Napoca si e dotat cu premii totale de 235.238 de dolari, dupa ce a invins-o, miercuri seara, pe australianca Alja Tomljanovic…

- Jucatoarea germana de tenis Andrea Petkovic, locul 91 WTA si cap de serie numarul 2, a castigat, duminica, prima editie a Winners Cup, turneu de categorie WTA 250 gazduit de Cluj-Napoca, informeaza News.ro. Petkovic a invins-o, in finala, cu scorul de 6-1, 6-1, pe Mayar Sherif din Egipt, locul…

- Andrea Petkovic s-a calificat, sâmbata, în finala turneului WTA de la Cluj-Napoca. Jucatoarea din Germania a trecut de Aleksandra Krunic (Serbia, 268 WTA).Petkovic (91 WTA, a doua favorita) a avut nevoie de o ora și 17 minute pentru a obține victoria, scor 6-4, 6-2.Calificarea în…