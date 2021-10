Transylvania Open. Emma Răducanu a câștigat primul său meci în circuitul WTA. Toate rezultatele zilei – VIDEO Emma Raducanu a caștigat partida cu Polona Hercog 4-6 7-5, 6-1 la Transylvania Open și a inregistrat prima sa victorie intr-un turneu de categorie WTA. Emma o va intalni pe Ana Bogdan in turul doi de la Cluj. Partida dintre Emma Raducanu și slovena Polona Hercog a fost vedeta zilei de marți la Cluj-Napoca, iar cele doua nu au inșelat așteptarile. Slovena și-a adjudecat primul set, dar britanica a reușit sa revina in setul secund. The signature @PolonaHercog dropshot #TransylvaniaOpen pic.twitter.com/2C84fvyYZb — wta (@WTA) October 26, 2021 In setul al doilea, cele doua jucatoare a avut destule… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

