Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a actualizat joi lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat. Statele Unite și Olanda au intrat pe lista galbena, iar Elveția și Canada pe cea verde.

- In Republica Moldova au fost anuntate joi alte 1.587 de cazuri noi de infectare cu COVID-19, un bilanț record pentru țara vecina, in 24 de ore fiind raportate și 21 de decese asociate cu COVID-19. Raportarea a venit dupa efectuarea a 9.629 de teste. Din numarul total de cazuri, 18 cazuri au fost asociate…

- Alte 1587 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 18 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 5-Germania, 3-Italia, 2-Marea Britanie, 1-Bulgaria, 1-Georgia, 1-Olanda, 1-Rominia, 1-Rusia, 1-Turcia, 1-Ucraina, 1-Muntenegru.…

- Emma Raducanu, noua stea a tenisului mondial, s-a decis sa vina in Romania, pentru a participa la turneul de tenis Transylvania Open, programat in perioada 25 – 31 octombrie. Emma s-ar putea confrunta cu Simona Halep in BT Arena, ținand cont ca sportiva din Constanța și-a anunțat și ea prezența in Ardeal!…

- S.C. ARDUDANA S.A este un producator important de mobila din Romania care realizeaza mobila din lemn masiv inca din anul 1958. Experiența și ambiția oamenilor de aici au avut drept consecința rezultate impresionante: 90% din producția companiei este destinata clienților importanți din strainatate…

- SATU MARE. Combinata CS Universitatea Aurel Vlaicu - CS Podgoria Ghioroc a participat cu doi judoka la Cupa CSM Satu Mare, competitie cu caracter international, la startul careia s-au aliniat judoka de la 30 de cluburi din patru tari (Romania, Ungaria, Ucraina si Rusia).

- Prof dr. Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Judetene “Petre Dulfu” din Baia Mare, Maramures, este invitatul emisiunii “In Sujba Comunitatii” care se transmite duminica, 8 august, de la orele 13.00 si 20.00 la Informatia TV. Ajuns aproape la finalul unei cariere extraordinare, de apostol al neamului,…

- Cea de-a X-a ediție a Cupei Max Ausnit la ciclism pe șosea se va desfașura sambata (31 iulie) și duminica (1 august), fiind organizata de Asociația Club Sportiv Velocitas, cu sprijinul financiar substanțial al Primariei Lugoj, care a alocat suma de 60.000 de lei din bugetul local (6.600 de lei fiind…