Stiri pe aceeasi tema

- In perioda imediat urmatoare, Primaria municipiului Huși intenționeaza sa solicite finanțare pentru urmatoarele proiecte din «Planul de mobilitate urbana durabila», in cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritara 3, Obiectiv specific 3.2. – Reducerea emisiilor de carbon in…

- Cunoscuta cantareața de muzica lautareasca Gabi Lunca s-a luptat in instanța mai bine de șase ani cu Loredana Groza. Procesul dintre cele doua vedete a ajuns acum la final, iar instanța a decis sa-i dea dreptate absoluta Loredanei.

- Senatorii Carmen Dan si Serban Nicolae de la PSD au retras de la Senat proiectul de lege care transpunea pe plan local prevederile noului regulament valabil la nivelul UE privind protectia datelor cu caracter personal (general data protection regulation - GDPR), conform datelor de pe site-ul Senatului.…

- Primarul General, Gabriela Firea, a declarat ca in cel mult o luna de zile guvernul va putea adopta o Ordonanța de Urgența care va terenul SRTV va ajunge in administrarea Capitalei, pentru Spitalul Metropolitan. Edilul a mai precizat și ca iși dorește celeritate in realizarea studiului de prefezabilitate.…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea a anuntat marti ca pana la sfarsitul lunii va intra in sedinta de Guvern o Ordonanta de Urgenta prin care sa fie transferat terenul Societatii Romane de Televiziune (SRTv) in administrarea municipalitatii, pentru construirea Spitalului Metropolitan."Dau o…

- Primariile vor putea plati salariile functionarilor din excedent bugetar. Guvernul a adoptat, joi, ordonanta de urgenta in acest sens. Guvernul a aprobat, in sedinta de astazi, la propunerea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, o Ordonanta de urgenta pentru adoptarea unor masuri…

- Ozana Barabancea a fost implicata intr-un proces legat de neplata drepturilor salariale din partea instituției unde este incadrata, Opera Romana din București. Ozana Barabancea, care a slabit 40 de kilograme in ultima perioada de timp , este o cunoscuta artista lirica. Ea este incadrata la Opera Romana…