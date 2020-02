Transporturile de lemne vor fi monitorizate prin GPS Costel Alexe, ministrul Transporturilor, a anunțat ca vor fi luate mai multe masuri, astfel incat taierile ilegale de arbori din paduri sa fie oprite. Printre masuri se numara urmarirea traseului fiecarui arbore, monitorizarea transporturilor de materiale lemnoase prin intermediul GPS și fotografierea transporturilor de lemne, potrivit ziare.com. Ministrul vrea sa fie modificat Codului silvic, iar transportul materialelor lemnoase fara acte sa devina infracțiune. ,,Vineri ma voi deplasa la Bruxelles unde voi avea intalnire tete-a-tete cu comisarul de mediu si evident ii voi spune ce ne angajam… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, a declarat, miercuri, ca decizia Comisiei Europene de declansare a procedurii de infringement a fost luata 3 trei ani in care Bruxelles-ul a asteptat masuri pentru protectia padurilor din Romania. Alexe vrea ca exploatarile ilegale sa fie depistate prin GPS, anunța…

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, a anuntat, miercuri, mai multe masuri pentru oprirea taierilor ilegale de arbori din padurile tarii, printre acestea aflandu-se urmarirea traseului fiecarui arbore, monitorizarea transporturilor de materiale lemnoase prin intermediul GPS si fotografierea transporturilor…

- Minstrul Mediului, Costel Alexe, a anuntat marti ca anul acesta se vor lansa in premiera doua programe: "Casa eficienta energetic" si "Iluminatul ecologic public stradal". In ceea ce priveste primul program, Alexe a precizat ca oamenii isi vor putea cumpara de la centrale pe peleti, ferestre…

- Incepand de astazi, Fiscul trebuie sa ridice automat popririle pe conturile bancare, dupa ce ordonanta de urgenta ce a modificat Codul de procedura fiscala a intrat in vigoare. Guvernul a adoptat saptamana trecuta o OUG in vederea simplificarii procedurilor de administrare a creantelor fiscale.…

- Ministrul Mediului Costel Alexe a convocat joi o noua sedinta pe problema deseurilor, insa si la finalul acesteia a anuntat ca reprezentantii administratiei Bucurestiului nu au venit cu nicio solutie concreta, ceea ce ne pune in pericolul de a fi sanctionati de Comisia Europeana. Alexe s-a…

- Costel Alexe sustine ca in primavara acestui an, in cadrul Lunii Padurii, va da startul uneia dintre cele mai ample campanii de impadurire pe care a avut-o vreodata Romania, iar una dintre acțiuni vizeaza plantarea de pomi pe terenurile degradate in vederea protejarii solului, potrivit Ziare.com

- Costel Alexe a anunțat luni seara la Digi24 ca programul „Rabla” va demara in luna martie, iar numarul de vouchere va fi de minimum 60.000. De asemenea, ministrul Mediului a precizat ca pentru programul „Rabla Plus” va crește numarul voucherelor cu 20%. „Programul «Rabla» este cel mai vechi program…

- In 2019 s-au taiat in Romania paduri in valoare de 2,5 miliarde de euro, acesta fiind anul cu cea mai mare cifra de afaceri din istorie pentru companiile de exploatare forestiera care opereaza in țara noastra, informeaza stirileprotv.ro. Mai mult de jumatate din acești bani au fost insa obținuți ilegal.Pentru…