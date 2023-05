Transporturile de cereale din Ucraina pe Marea Neagră sunt blocate, în ciuda prelungirii acordului. Zeci de nave staţionează în jurul Istanbulului Acordul sustinut de Natiunile Unite, care permite trecerea in siguranta a cerealelor prin trei porturi ucrainene, a fost prelungit la 17 mai pentru doua luni – o perioada mai scurta decat este prevazut in documentele initiale, incheiate anul trecut in vara. Aproape 40 de nave de transport stationau in jurul Istanbulului, in zonele care sunt folosite pentru inspectii, arata o analiza a platformei pentru comert global Kpler. Aceste inspectii sunt efectuate de o echipa comuna ce include reprezentanti ai Rusiei, Ucrainei si Turciei, precum si ai ONU. Aproape trei sferturi dintre aceste nave facusera… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acordul sustinut de Natiunile Unite, care permite trecerea in siguranta a cerealelor prin trei porturi ucrainene, a fost prelungit la 17 mai pentru doua luni - o perioada mai scurta decat este prevazut in documentele initiale, incheiate anul trecut in vara.Aproape 40 de nave de transport stationau in…

- Oficiul Federal german pentru Protectia Constitutiei (BfV) a avertizat, luni, ca exista riscul ca serviciile secrete ruse sa comita acte de sabotaj pe teritoriul Germaniei, pe fondul tensiunilor generate de sustinerea militara a Ucrainei. „Exista riscuri majore de a fi comise acte de sabotaj ruse in…

- Operatiunea militara a Rusiei impotriva Ucrainei este „foarte dificila”, dar va continua, a informat agentia de presa Tass, citand declaratii ale purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru un post de televiziune bosniac, informeaza Reuters. Rusia a reusit sa deterioreze grav masina…

- In cazul unei ciocniri directe intre Rusia si NATO, Polonia va disparea, avand in vedere rolul ei de avanpost al NATO in Europa. Aceasta declaratie a fost facuta de vicepresedintele Consiliului Securitatii Federatiei Ruse Dmitri Medvedev, intr-un cont pe Twitter in limba engleza, comentand afirmatiile…

- Rusia incearca in continuare sa preia controlul deplin asupra orasului Bahmut din estul Ucrainei ”in ciuda pierderilor umane si de echipamente”, dar atacurile sale pierd din viteza, iar armata ucraineana ”va profita foarte curand de acest lucru” pentru a-i alunga complet pe rusi din zona, transmite…

- Kremlinul a anuntat marti ca Rusia nu recunoaste jurisdictia Curtii Penale Internationale de la Haga (CPI), a informat agentia de presa TASS, care il citeaza pe purtatorul de cuvant al administratiei prezidentiale a Federatiei Ruse, Dmitri Peskov, transmite Reuters. Peskov a fost intrebat despre relatarile…

- Forțele ruse au efectuat in noaptea de miercuri spre joi, 8 spre 9 martie, o serie de lovituri cu rachete și drone Shahed in regiunile Harkov si Odesa, au anunțat autoritațile locale. Explozii au fost raportate și in cartierul Holosiivskyi, din sud-vestul Kievului. Atacurile au vizat infrstructura energetica…

- Canada va livra Ucrainei inca patru tancuri Leopard 2 pentru a ajuta la lupta impotriva invaziei ruse, ridicand la opt contributia sa totala in acest domeniu, a anuntat premierul Justin Trudeau vineri, la un an de razboi, transmite AFP. „Canada este solidara cu Ucraina inca de la inceputul conflictului…