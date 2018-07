Transporturile de animale vii prin 9 puncte de frontieră din cauza pestei Transporturile de animale vii prin 9 puncte de frontiera din cauza pestei Arhiva foto: Agerpres. Camioanele care transporta animale vii vor intra în România numai prin cele noua puncte de trecere a frontierei unde exista posturi de inspectie ale Autoritatii Nationale Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor - ANSVSA si anume: în porturile Constanta-Sud si Constanta-Nord, la Sculeni, în judetul Iasi, pe aeroportul Otopeni, la Halmeu, judetul Satu-Mare, la Siret, în judetul Suceava, la Moravita, în judetul Timis, la Albita,… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ploile torentiale au creat probleme in douazeci de judete si in Bucuresti, apa inundand sute de curti, case, anexe si subsoluri. Zeci de copaci au fost doborati de vant, iar pompierii au intervenit pentru degajarea lor. 14 persoane surprinse de ape au fost salvate, iar un adolescent lovit de fulger…

- Potrivit CNSCBT, citat de news.ro, in cadrul actualei epidemii de rujeola din Romania au fost raportate 57 de decese, ultimul fiind la un bebelus de 11 luni din judetul Botosani, nevaccinat. Cele mai multe decese, respectiv 9, s-au inregistrat in Timis. Au mai fost inregistrate decese, astfel:…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 24.850 locuri de munca. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti - 4.426, Prahova - 2.331, Arad -…

- Acțiunea a vizat municipiul București și județele Arad, Arges, Bacau, Bihor, Botosani, Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Dambovita, Dolj, Galati, Giurgiu, Ialomita, Iasi, Ilfov, Olt, Prahova, Satu Mare, Teleorman, Timis, Tulcea si Vaslui, pentru prevenirea, identificarea si sanctionarea faptelor…

- Guvernul acorda ajutoare de 674.600 lei pentru 170 de familii și persoane aflate in situații de necesitate, cauzate de incendii, accident rutier, probleme grave de sanatate ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune sociala. Hotararea adoptata joi de Executiv prevede acordarea unor ajutoare…

- "In prezent, 13 judete din Romania (Alba, Mures, Maramures, Bistrita Nasaud, Satu Mare, Ialomita, Ilfov, Braila, Caras Severin, Neamt, Dambovita, Olt, Salaj) nu mai depind de sistemul centralizat de termoficare, folosind un echipament independent de incalzire. La polul opus se afla Capitala, unde…

- Cresterea continua a pretului energiei termice, problemele constante ale sistemelor de incalzire centralizate din intreaga tara, cat si dorinta de independenta a romanilor au dus, in ultimii 15 de ani, la debransarea a peste 1,25 milioane de locuinte, arata un studiu al Ariston Thermo Romania.…

- In aceasta dimineata (azi, 16 mai), in cadrul operatiunii ZIUA Z, sub coordonarea Structurii Centrale a DIICOT, procurorii din cadrul direcției au declanșat o ampla acțiune de combatere a fenomenului infracțional organizat, care se deruleaza concomitent pe teritoriul a 28 de județe si a municipiului…