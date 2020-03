Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anuntat sambata ca se cauta solutii legale si surse financiare pentru a ajuta firmele de transport afectate de criza generata de noul coronavirus, subliniind ca Guvernul din care face parte "va sprijini prin toate parghiile pe care le detine mediul de afaceri…

- Firmele sucevene care efectueaza transport internațional de persoane au primit o grea lovitura dupa ce Italia a interzis orice intrare sau ieșire din peninsula. Reprezentanții principalelor firme care au ca obiect de activitate transportul de persoane spun ca masura de a stopa traficul vine ca o ...

- Firmele de transport rutier din Romania vor fi grav afectate din cauza epidemiei cu noul coronavirus, atrage atenția Uniunea Naționala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR). Deja au fost suspendate toate cursele spre Italia, iar șoferii, care...

- Epidemia de coronavirus din Italia a dus la scaderea in medie cu 15% a transportului rutier international de marfuri efectuat de firmele romanesti, a anunțat, marți, Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR).La transport persoane, scaderea este de pana la 100% in relatia…

- Coronavirusul continua sa puna piedici sportului la nivel mondial. Numeroase competiții au fost afectate, inclusiv unele foarte importante. Publicația spaniola AS a alcatuit o lista cu toate partidele și competițiile sportive care au fost suspendate sau care se vor disputa cu porțile inchise, de teama…

- Numarul de cazuri zilnice de coronavirus raportate in afara Chinei l-a depasit pentru prima data pe cel al celor raportate in China. Virusul a ajuns acum in aproape 50 de tari si teritorii din afara Chinei continentale, cu peste 3.500 de infectii inregistrate si cel putin 57 de decese, potrivit CNN,…

- Coronavirusul a afectat lantul de aprovizionare si a amanat redeschiderea fabricilor, anunța Apple, astfel ca devine puțin probabil ca Grupul sa iși indeplineasca tintele trimestriale de vanzari....