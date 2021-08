Stiri pe aceeasi tema

- 1 august vine cu noi scumpiri. Bucureștenii vor plati mai mult pentru deplasarea cu mijloacele de transport in comun. O calatorie cu autobuzul sau tramvaiul va costa de dublu. In plus, va exista un bilet comun Metrorex-STB in valoare de 5 lei, care va permite accesul calatorilor timp de 120 de minute…

- Autobuzul care facea legatura intre Gara de Nord și Aeroportul Otopeni nu va mai circula in București incepand cu 1 august. Linia va fi definitiv suspendata, iar calatoria catre Aeroport se va face doar cu trenul. Pe langa linia 780, STB a decis sa suspende și linia 303. Comunicatul de presa al Asociației…

- Bucureștenii vor avea parte de cea mai torida perioada din aceasta vara. Urmeaza trei zile cu temperaturi care vor ajunge la 40 de grade la umbra. Meteorologii au emis un cod galben de canicula pentru urmatoarele zile. Vremea va deveni caniculara in București, pana la sfarșitul saptamanii. Temperaturile…

- Pretul unei calatorii cu metroul sau cu transportul in comun de suprafata creste la 3 lei de la 1 august, iar un bilet comun STB/Metrorex va costa 5 lei. In prezent, pretul unei calatorii cu mijloacele STB este de 1,3 lei, iar pretul unei calatorii cu metroul este de 2,5 lei. Ministerul Transporturilor…

- Peste 230.000 de doze de vaccin de la Johnson&Johnson sunt aduse vineri in Romania. Acestea vor fi distribuite centrelor regionale de depozitare din țara. Transportul este asigurat de firma producatoare, iar dozele de vaccin vor fi aduse in București pe cale terestra. Potrivit CNCAV, 237.600 doze de…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a aprobat, vineri, organizarea a patru evenimente test/pilot in domeniul cultural, in spațiu inchis, in limita participarii a maximum 70% din capacitatea spațiului. Primul spectacol va incepe in doar 2 ore, la Opera Naționala din București. Astfel,…

- Societatea de Transport Bucuresti vrea sa scoata biletul aferent unei singure calatorii, de 1,3 lei și propune introducerea unui tarif de 3 lei, valabil o ora, pe toate mijloacele de transport. Directorul STB a anunțat, vineri, intr-o conferința de presa, ca vrea sa modifice și prețul abonamentelor…

- USR Bucuresti ii solicita primarului general al Capitalei, Nicusor Dan, organizarea “de urgenta” a unei dezbateri privind transportul public de suprafata in regiunea Bucuresti – Ilfov. “Soarta pe urmatorii 10 ani a transportului public de suprafata in regiunea Bucuresti – Ilfov nu trebuie decisa pe…