Transportul public din Iasi a fost deja limitat, calatorii avand voie in mijloacele de transport doar pe scaune. Vineri, Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta va decide daca va suspenda in totalitate transportul in comun din Iasi, relateaza Hotnews.ro.

”Masurile au venit in cascada, cum a evoluat și fenomenul. Primele masuri au fost cele legate de dezinfectarea mijloacelor de transport in comun, a stațiilor, incepand de acum doua saptamani, le dezinfectam in fiecare zi, la fiecare capat de linie, dupa fiecare cursa, cu substanțe biocide. Am mai facut niște curse speciale, care ating…