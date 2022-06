Transportul public din Iasi, mai scump de luni Prețurile biletelor și abonamentelor pentru calatoriile cu mijloacele de transport public ale Companiei de Transport Public Iași vor fi modificate, incepand din 13 iunie 2022. Noile tarife sunt urmatoarele: bilet 1 calatorie / 1 zona / valabilitate de 120 de minute – 3 lei; bilet 2 calatorii / 1 zona / valabilitate de cate 120 de minute – 6 lei; bilet 1 calatorie / 2 zone / valabilitate de 120 de minute – 4 lei; bilet 2 calatorii / 2 zone / valabilitate de cate 120 de minute – 8 lei; set de 20 de bilete – 55 de lei (fiecare bilet este valabil doar in mijlocul de transport in care a fost compostat);… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

