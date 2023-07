Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul de Papuși ”Puck” din Cluj-Napoca le pregatește micilor sai spectatori, dar și celor pasionați de teatru și scenografie, o expoziție cu papuși și decoruri din repertoriul instituției. Cea de-a 17-a ediție a Muzeului Papușilor va fi gazduita de Muzeul de Arta din Cluj-Napoca.Papușile și decorurile…

- Tronsonul 1 al Centurii Metropolitane a Clujului trebuie sa fie terminat in 20 de luni (inclusiv proiectare).Caștigatorul licitației tronsonului 1 pentru Centura Metropolitana este SC Viarom Construct SRL in asociere cu SC Electrogrup SA. Valoarea de licitație este de 102 mil lei, din care valoarea…

- La mai bine de un deceniu de la unirea Transilvaniei cu Romania de la 1 decembrie 1918, orașul Cluj-Napoca nu avea, inca, nicio statuie romaneasca.Un clujean pasionat de istorie explica povestea primei incercari de a incorpora statuia unei mari personalitați romanești pe strazile Clujului.„In jurul…

- Societatea Metropolitana de Transport Timișoara a transmis marți un comunicat prin care anunța ca va suspenda mai multe linii de transport public din cauza ca Primaria Ghiroda nu și-a platit facturile. REFERITOR LA SUSPENDAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL PRESTAT PE LINIILE M11, M29, M30 și…

- La intersecția dintre strazile Horea și General Dragalina se afla una dintre cladirile cu incarcatura istorica ale Clujului. Este vorba despre fosta Banca Agrara din Cluj-Napoca. Se pare ca aceasta cladire deosebita a fost construita in 1919, in contextul decretelor privind reforma agrara in Transilvania,…

- Un cutremur cu magnitudine 4,9 grade Richter a zdruncinat, aseara, Banatul și Crișana și a provocat panica printre localnici. Locuitorii de la blocurile din municipiul Arad si orasul Lipova au simtit cel mai intens cutremurul si au iesit in strada speriati. Epicentrul a fost la 12 km distanța de Lipova.…

- Lucia Suciu, primarița din Chinteni, nu renunța și organizeaza saptamana de saptamana piața volanta din localitate. Mulți producatori locali din comuna nu au șansa de a ajunge in piețele volante din Cluj-Napoca, iar cea din Chinteni este mana cereasca. In plus, Cluj-Napoca au fost piețe volante…

- Pe partea stanga a strazii Horea in directia Garii, la numarul 21 se afla sinagoga neologa, comoara in stil maur a orașului Cluj-Napoca. Comunitatea evreiasca neologa s-a constituit la Cluj in 1882, cuprinzand in mare parte reprezentanti ai marii burghezii si intelectualitatii.Sinagoga destinata acesteia…