Stiri pe aceeasi tema

- In acest weekend, in municipiile Chisinau si Balti nu va circula transportul public. Decizia care vizeaza doar zilele de 11 si 12 aprilie, a fost luata de Comisia pentru Situatii Exceptionale. Masura vine in contextul prevenirii raspandirii coronavirusului.

- In zilele de sambata si duminica, 11-12 aprilie, circulația transportului public din municipiile Chișinau și Balți va fi sistata. O decizie in acest a fost luata de Comisia Nationala pentru Situatii Exceptionale in sedinta de miercuri, 8 aprilie, transmite MOLDPRES.

- Militarii Armatei Naționale patruleaza pe strazi și prin parcuri, impreuna cu polițiștii și carabinierii, pentru a se asigura de faptul ca oamenii respecta regulile stabilite de Comisia pentru Situații Excepționale in perioada starii de urgența.

- Transportul public din Capitala circula doar in anumite intervale orare. Troleibuzele și autobuzele din municipiul Chișinau vor circula in regim special și gratuit din 28 martie și pana la ridicarea starii de urgența.

- Comisia pentru Situații Excepționale a municipiului Chișinau a aprobat o dispoziție prin care vine sa puna in aplicare decizia Comisiei Situațiilor Excepționale Naționale de a exclude taxatorii din transportul public din Capitala.

- Comisia pentru situatii exceptionale a decis ca taxatorii din troleibuzele si autobuzele care circula in Chisinau si Balti nu vor mai iesi la serviciu, incepand cu 25 martie, pentru a evita raspandirea virusului COVID-19. In acest sens, premierul Ion Chicu a anuntat ca, pentru o perioada nedeterminata,…

- Transportul public din Chisinau circula in weekend conform unui program special. Astfel, sambata si duminica toate microbuzele, autobuzele si troleibuzele vor iesi pe linie dimineata intre orele 7:00 si 10:00, dupa care vor lua o pauza pana la 16:00 cand vor circula din nou

- Primaria municipiului Chisinau informeaza ca in zilele de sambata si duminica (21-22 martie), transportul public din Chisinau va fi partial restrictionat. Astfel, dimineata autobuzele si troleibuzele vor iesi la linie de la ora 07:00 pana la 10:00, iar seara, intre orele 16:00 – 19:30.