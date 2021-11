Stiri pe aceeasi tema

- "De azi transportul public din București este oficial și pe harțile Google! Oricine intra pe Google Maps și vrea sa vada cum ajunge dintr-un loc in altul folosind transportul public va primi informațiile dorite integrate in aceasta aplicație. Pot fi gasite variantele de transport public pentru toata…

- Programul de circulatie pentru opt linii STB din Capitala va fi prelungit in acest sfarsit de saptamana pentru a asigura accesul populatiei la cele sase centre de vaccinare care vor functiona pana la miezul noptii, informeaza Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti…

- Liniile de troleibuz 86 si 90 si linia de autobuz 143 vor functiona pe trasee deviate duminica, 12 septembrie, incepand cu ora 15:00, avand in vedere restrictiile de circulatie din zona Arenei Nationale, cu ocazia desfasurarii meciului de fotbal FCSB - Dinamo, potrivit unui comunicat al Asociatiei…

- Traficul rutier va fi restrictionat in weekendul 4-5 septembrie in Capitala, ca urmare a unor evenimente sportive, astfel ca 46 de linii de transport in comun vor avea traseul modificat, potrivit unui comunicat al Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov (TPBI),…