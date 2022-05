Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA) a transmis, dupa ce o femeie a ajuns la spital cu mai multe muscaturi dupa atacul unei haite de caini in zona Lacul Morii din Bucuresti, ca miercuri, dupa incident, au fost ridicati 7 caini. „Echipajele ASPA care s-au deplasat in zona indicata…

- Caz șocant in Capitala. O femeie a ajuns la spital, dupa ce a fost atacata, miercuri dimineața, de o haita de caini maidanezi, in zona Lacul Morii. Femeia, in varsta de 43 de ani, a fost atacata de o haita de aproximativ 20 de caini, in timp ce se afla pe podul „La Roșu”, de […] The post Femeie, sfașiata…

- Ambasada SUA la Bucuresti atrage atentia, marti, asupra unei tentative de inselaciune care vizeaza Programul Diversity Visa. Mai multe persoane au primit mesaje ca ar fi fost acceptate in program, fiindu-le solicitate date personale. Ambasada le cere tuturor sa nu dea curs solicitarilor, singura modalitate…

- Peste 1.000 de persoane au obținut in mod fradulos, contra unor sume de bani, certificate COVID, fara insa a li se administra serul și chiar fara a fi prezenți fizic in centrul de vaccinare. Mai multe percheziții domiciliare pentru luare și dare de mita au loc luni, sub coordonarea procurorilor din…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a anuntat, luni, ca in sedinta de Guvern din aceasta saptamana ar putea intra o Ordonanta de Urgenta care da posibilitatea sectoarelor sa gestioneze depozitarea deseurilor, pana cand Primaria Capitalei va gasi o solutie in acest sens. Ministrul…

- Un protest la care participa zeci de refugiați ucraineni are loc, duminica, la sediul Ambasadei Rusiei din Capitala. Cateva sute de persoane s-au strans sa protesteze impotriva invaziei rusesti din Ucraina. Protestul a fost anuntat de Asociatia „21 Decembrie 1989”. Cateva sute de persoane se afla la…

- Meteorologii au anunțat, marți, un cod galben de vant puternic in mai multe judete din Dobrogea, Muntenia, precum si in sud-vestul Moldovei. Rafalele vor ajunge si la 80 de kilometri la ora. Potrivit ANM, marti, intre orele 8.00 si 22.00, vantul va avea intensificari in Dobrogea, cea mai mare parte…

- Guvernul a anunțat vineri seara, intr-un comunicat de presa, ca a fost adoptata ordonanța de urgența pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul investitiilor publice. „Ordonata de Urgenta aprobata de Guvern modifica o serie de acte normative din domeniul achizitiilor publice…