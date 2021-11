Stiri pe aceeasi tema

- Imagini greu de privit in interiorul blocului din sectorul Buiucani, mansarda caruia a fost mistruita de flacari. Imediat dupa lichidarea incendiulului, locatarii de la etajele inferioare, neafectate de flacari, au avut la dispozitie cateva minute pentru a intra in apartamente ca

- Lucrarile de reparație a unei curți de bloc de pe strada Nicolae Costin din sectorul Buiucani al Capitalei bat pasul pe loc. Deși oamenilor li s-a promis ca totul va fi gata pana in 20 august, locul este un adevarat șantier, plin de gropi.

- Accident in lant in sectorul Buiucani al Capitalei. Trei automobile s-au ciocnit in aceasta dupa-amiaza, la intersectia strazilor Ion Pelivan, Vasile Lupu cu Ion Creanga.La fata locului au fost chemati medicii de pe ambulanta, care au consultat o pasagera insarcinata.

- Un nou regulament de parcare va fi gata pana la sfarsitul acestui an si presupune spatii pentru banda unica sau pentru pistele de biciclete, a anuntat edilul Capitalei, Nicusor Dan. "Cercul vicios in care noi ne invartim de ani de zile este ca oamenii nu renunta la masina, pentru ca transportul…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca proiectul unui nou regulament de parcare urmeaza sa fie prezentat pana la finele anului si ca acesta va asigura spatii pentru banda unica sau pentru pistele de biciclete. "Cercul vicios in care noi ne invartim de ani de zile este ca oamenii nu…

- Un accident rutier a avut loc loc astazi in Capitala. Potrivit informațiilor, acesta a avut loc pe șoseaua Balcani, din sectorul Buiucani al Capitalei. Din imaginile surprinse de un martor se observa ca mașina a deparat de pe traseu și s-a rasturnat.

- Starea de alerta din Sectorul 1 al Capitalei nu va fi prelungita, a anunțat luni Prefectul Alin Stoica. Primarul Clotilde Armand a explicat ca aceasta decizie a fost luata pentru ca firma de salubrizare „a dat asigurari ca nu mai șantajeaza autoritatea locala” și ca va continua sa presteze serviciile…

- Traficul rutier pe strada Ion Creanga, tronsonul cuprins intre bulevardul Ștefan cel Mare și Sfant - strada E. Coca, va fi suspendat maine, 21 august. Restricționarea are loc in legatura cu executarea lucrarilor de asfaltare a carosabilului. Despre aceasta a anunțat Primaria municipiului Chișinau.