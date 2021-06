Stiri pe aceeasi tema

- Numarul mediu de pensionari se situa la 5,099 milioane la 31 martie 2021, in scadere cu 24.000 de persoane fata de trimestrul precedent, iar pensia medie lunara a fost de 1.650 lei, in crestere cu 0,9%, potrivit datelor Institutului National de Statistica preluate de Agerpres.

- Transportul portuar maritim a inregistrat in primul trimestru din 2021 o scadere cu 3,1% comparativ cu perioada similara a anului trecut, volumul marfurilor descarcate majorandu-se cu 0,5%, in timp ce volumul de marfuri incarcate a scazut cu 6,3%, conform datelor centralizate de Institutul National…

- Salariul mediu net din luna aprilie a fost de 3.561 lei, în creștere fata de luna precedenta cu 14 lei (+0,4%), au transmis vineri reprezentanții Institutului Național de Statistica. Valorile cele mai mari s-au înregistrat ca de obicei în IT&C (8671 lei), iar cele mai mici (tot…

- Numarul locurilor de munca vacante a fost de 38.400 in primul trimestru din 2021, in crestere cu 2.800 fata de aceeasi perioada a anului anterior, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate miercuri. Rata locurilor de munca vacante a fost 0,79% in primele trei luni din acest an,…

- • Numarul decedatilor, de peste doua ori mai mare decat cel al nascutilor-vii In lunile ianuarie-februarie 2021 s-a inregistrat un trend descrescator al numarului de decese fata de ultimele luni ale anului 2020, numarul acestora ramanand in continuare mai ridicat decat cel inregistrat in aceleasi luni…

- Salariul mediu net a fost de 3.365 de lei, in luna februarie a anului 2021. Care sunt sectoarele in care a scazut și cele in care a crescut caștigul In luna februarie a anului 2021, caștigul salarial mediu nominal net a fost de 3.365, mai mic cu 30 de lei comparativ cu luna ianuarie, insa cu 5,1% mai…