- Maersk programeaza zeci de nave prin Canalul Suez: transportul maritim se reia pe aceasta rutaCompania daneza Maersk a programat cateva zeci de nave de transport de containere care vor tranzita Canalul Suez și Marea Roșie in zilele și saptamanile urmatoare, a anunțat miercuri, compania, acesta fiind…

- Preturile petrolului au crescut cu 3% marti, la cele mai ridicate niveluri din aceasta luna, din cauza altor atacuri asupra navelor din Marea Rosie, care au provocat temeri de intreruperi ale transportului maritim, si a sperantelor de reduceri ale ratelor dobanzilor, care ar putea stimula cresterea…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 2,41 dolari, sau cu 3,1%, la 81,48 dolari pe baril. Pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate a crescut cu 2,36 dolari, sau cu 3,2%, la 75,92 dolari. Cresterea preturilor, in tranzactii reduse, unele piete fiind inchise de sarbatori, s-a adaugat…

- Gigantul maritim danez Maersk a confirmat, marti, ca navele sale care urmau sa tranziteze Marea Rosie si Golful Aden o vor lua pe la Capul Bunei Sperante, in jurul sudului Africii, dupa o serie de atacuri ale militantilor houthi din Yemen, transmite CNBC, citat de Agerpres.

- Potrivit analiștilor de la EastFruit, din cauza atacurilor asupra navelor civile, probabil de catre rebelii yemeniți Houthis, cea mai mare companie de transport maritim din lume, Maersk, a suspendat toate cursele prin Marea Roșie. Navele aflate deja in tranzit așteapta sa continue raidurile in zonele…

- Razboiul dintre Israel și Hamas a intrat in a 74-a zi. STIRIPESURSE.RO va prezinta, in format „live text”, principalele știri legate de razboi, pe parcursul zilei de 19 decembrie:Coalitia din Marea Rosie va cuprinde 10 tari, printre care SUA si Franta (Pentagon)Secretarul american al Apararii, Lloyd…

- O nava cargo britanica ar fi fost tinta unui tir de rachete in Marea Rosie, a anuntat duminica compania de securitate maritima Ambrey, relateaza AFP, conform Agerpres."O nava comerciala britanica sub pavilion Bahamas ar fi fost atacata cu rachete in timp ce traversa Marea Rosie, la circa 34,5 km…

- Un oficial militar american a anunțat ca un petrolier ce aparține unei companii din Israel a fost sechestrat duminica in Golful Aden, anunț ce confirma informații furnizate anterior de catre o companie de securitate maritima, transmite Digi24 . „Se pare ca un numar necunoscut de indivizi inarmati neidentificati…