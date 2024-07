Stiri pe aceeasi tema

- Banca Centrala Europeana a inceput sa reduca ratele dobanzilor, dar nu și Rezerva Federala a SUA, in timp ce S&P 500 și Nasdaq au atins noi maxime istorice, conduse de acțiunile din sectorul semiconductorilor. Insa se observa acum inceputul unei rotații a pieței bursiere, pe masura ce cresc speranțele…

- De Nadia Calvino LUXEMBURG – In aceasta luna, sute de milioane de alegatori se vor prezenta la urne pentru alegerile pentru Parlamentul European și mulți se vor intreba ce a facut Uniunea Europeana pentru ei de la ultimele alegeri, care au avut loc in 2019. Faptul ca 27 de țari aleg sa-și puna in comun…

- Reducerea ratei dobanzilor de saptamana aceasta reprezinta o piatra de hotar pentru Banca Centrala Europeana. Pentru prima data in ultimele doua decenii, “gardienii euro” incep un ciclu de relaxare monetara fara a fi forțați de o urgența financiara. Investitorii mențin randamentele sub control. Dar,…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 0,6%, majoritatea sectoarelor si burselor majore fiind in teritoriu negativ. Actiunile companiilor de turism si agrement au condus pierderile, cu o scadere de aproximativ 2,6%. Titlurile retailerului online de produse alimentare Ocado au urcat in…

- In anii 1950, un om a avut o idee care avea sa revoluționeze transportul maritim, comerțul internațional și lumea pentru totdeauna: Malcolm McLean, inventatorul containerului. McLean s-a nascut in Statele Unite in 1913. Provenind dintr-o familie modesta, el a inceput sa lucreze la o benzinarie pentru…

- Turiștii pot vizita cele mai ieftine locuri din Europa pentru o vara de vis. Unul dintre punctele fierbinți ale Europei este București, unde va va costa doar 331 USD pe zi (inclusiv cazare!) Cele mai ieftine orașe in care sa calatorești din Europa au fost numite ca mii de turiști se pregatesc – și economisesc…

- Perspectivele macroeconomice ale Europei sunt mai luminoase, dar pietele ar putea subestima potentialul de destabilizare brusca din cauza geopoliticii, a declarat joi vicepresedintele Bancii Centrale Europene, Luis de Guindos, transmite CNBC, conform News.ro.

- Investitorii pariaza din ce in ce mai mult pe faptul ca pretul gazelor naturale in Europa va creste pe termen lung, fiind ingrijorati ca noi perturbari pe partea de oferta vor declansa o volatilitate si mai mare pe piata, intr-un context in care atentia se indreapta spre refacerea stocurilor pentru…