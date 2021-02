Transportul international, un business 24 de ore din 24, 7 zile din 7 O firma de transport international serioasa, cu renume pe piata, o experienta indelungata si care isi pune intotdeauna clientii pe primul loc, trebuie sa ofere mai multe servicii 24 de ore din 24, 7 zile din 7, din cateva motive evidente.



In primul rand, intrucat avioanele, vapoarele, dar mai ales camioanele si trenurile incarcate cu marfa circula cu precadere pe timpul noptii, eventualele probleme sau incidente care pot aparea trebuie rezolvate imediat. Acest lucru presupune ca angajatii respectivei companii sa raspunda la orice ora la telefon, indiferent de ziua saptamanii sau sarbatorile… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

