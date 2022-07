Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Transporturilor nu platește și minte publicul, iar cursele navale catre localitațile din Delta sufera. Impreuna cu ele, oamenii. Lucrez in presa din 1990. Aveam 15 ani cand am inceput sa scriu in Cațavencu și nu m-am mai lasat de asta. Dar niciodata, absolut niciodata pana acum nu am fost…

- Nicolae Chichi, directorul executiv al Navrom Delta SA, a anuntat ca navele companiei care asigura transportul pasagerilor si a marfurilor in Delta raman la mal, dupa intalnirea care a avut loc astazi la ministerul Transporturilor și Infrastructurii, informeaza publicatia locala TLgraf.ro. Nicolae Chichi,…

- Conducerea societatii Navrom Delta SA se va intalni, marti, cu reprezentantii Ministerului Transporturilor si Infrastructurii (MTI) pentru a gasi o solutie la problema transportului intre Tulcea si localitatile din Delta Dunarii, activitate sistata in ultimele zile din cauza debitelor neplatite de…

- Scumpirea carburanților afecteaza grav transportul in Delta Dunarii. Ministerul Transporturilor cauta soluții pentru a rezolva problema dupa ce cursele de pasageri si de marfa operate de Navrom au fost suspendate din cauza lipsei de fonduri.

- Oamenii din localitațile izolate din Delta Dunarii risca sa fie și mai rupți de lume. Compania care opereaza cursele navale intre Tulcea și porturile Chilia, Sulina și Sfantu Gheorghe are in plan sa opreasca transporturile de pasageri, transmite Digi24. Spune ca nu-și mai permite sa plateasca pentru…

- Oamenii din localitațile izolate din Delta Dunarii risca sa fie și mai rupți de lume. Compania care opereaza cursele navale intre Tulcea și porturile Chilia, Sulina și Sfantu Gheorghe are in plan sa opreasca transporturile de pasageri. Spune ca nu-și mai permite sa plateasca pentru combustibil și da…

- Societatea privata care efectueaza servicii de transport pe apa intre Tulcea și localitațile din Delta Dunarii a anunțat sistarea curselor incepand cu data de luni, 27 iunie, scrie G4Media, care citeaza Agerpres. Șeful acesteia reclama datorii de peste 4,6 milioane de lei pe care Ministerul Transporturilor…

- Biletele de tren vor putea fi cumparate și prin SMS, din iulie. LISTA noilor tarife generale in transportul feroviar de calatori Cetațenii care calatoresc in țara cu trenul vor putea sa achite contravaloarea acestora și prin SMS, incepand cu luna iulie, potrivit unui proiect de ordin aflat in dezbatere…