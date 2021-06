Stiri pe aceeasi tema

- PNRR – Planul Național de Redresare și Reziliența ce urmeaza sa fie discutat și eventual aprobat de catre Comisia Europeana, are anumite aspecte mai puțin cunoscute romanilor, prezentate de analistul economic Claudiu Vuța. Astfel, dincolo de investițiile planificate de Romania și de o serie de reforme…

- Vinerea (sau „Vinerea Verde”) este ziua din saptamâna în care toți clujenii vor avea transport în comun gratuit. Mașinile le pot lasa acasa. Clujenii pot calatori cu mijloacele de transport în comun de…

- Spitalele din Romania sunt arhipline de pacienți infectați cu Covid-19, iar medicii simt ca nu mai pot face fața. Contrar anului tecut, in acest an, mulți dintre pacienți sunt persoane cu varste medii, nevaccinate. Din totalul de aproximativ 200 de pacienți internați pe zi, majoritatea dintre aceștia…

- Aproape 300 de organizații din europene au adresat un apel comun guvernelor din țarile lor, acestui demers alaturandu-i-se și organizații importante din Romania. La jumatatea acestei saptamani, 290 de organizații din intreaga Europa au marcat Ziua Mondiala a Sanatații printr-un demers comun, avand…

- Roberto D’Aversa (45 de ani), antrenorul celor de la Parma, a laudat devotamentul lui Dennis Man (22 de ani) și Valentin Mihaila (21 de ani). Dennis Man și Valentin Mihaila fac parte din lotul Parmei pentru deplasarea cu Benevento, de sambata, ora 16:00. Dennis Man și Valentin Mihaila nu au avut nicio…

- Raed Arafat a participat, luni, la sedinta Biroului Executiv al PNL. Unii lideri ai formatiunii au criticat invitarea acestuia, in timp ce altii au apreciat prezenta sefului DSU. Potrivit unor surse participante la sedinta, Arafat i-a informat pe liderii PNL ca in curand campania de vaccinare ar…

- Transportul in comun va suporta și el modificari drastice, dupa aplicarea noilor restricții in contextul epidemiei de coronavirus din Romania. In urma ședinței extraordinare a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgența, s-a decis monitorizarea permanenta a gradului de ocupare al mijloacelor…

- "Am avut astazi o intalnire cu reprezentantii asociatiilor, federatiilor si sindicatelor din domeniul ago-alimentar.(...) Am vazut ca, concomitent cu intalnirea noastra, a iesit si domnul ministru Oros si a produs anumite stiri. Cu totii am tras o concluzie - domnul ministru Oros este intr-o lume paralela…