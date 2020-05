Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei informeaza ca sunt patru angajați internați deja in spital, trei la Spitalul Victor Babeș și unul la Matei Balș. In urma cu doua saptamani, la STB a inceput o ancheta epidemiologica, cand erau suspecți de Covid 93 de angajați. In urma pandemiei, 2,000 de angajați ai STB au intrat…

- Un barbat este cercetat de procurorii bucuresteni pentru ca nu a respectat masura izolarii la domiciliu, el revenind in urma cu doua zile din Italia. Desi avea simptome specifice Covid-19 - tuse puternica, febra, ameteala, el a circulat cu transportul in comun, pe linia 104.

- „Așteptam decretul de astazi. Am spus și saptamana trecuta ca tot ce vom face cat inca nu este un numar mare de imbolnaviri cu COVID 19 este pentru protecția romanilor, pentru protejarea populației. Chiar daca unele masuri par mai dure , ele vor ajuta ca toate autoritațile statului , cele centrale…

- Reprezentanții Societații de Transport București (STB) au anunțat ca, odata cu instaurarea starii de urgența, transportul public din Capitala va funcționa cu program special. Chiar daca cei de la Metrorex nu au facut, momentan, precizari, se crede ca același lucru va fi valabil și pentru metrou, cel…

- De maine transportul public din capitala va funcționa la maxima capacitate, pentru a evita imbulzeala cetațenilor atat in unitațile de transport, cat și in stații. Anunțul a fost facut de primarul general al municipiului Chișinau, Ion Ceban.

- Primarul de Chisinau, Ion Ceban, a anuntat ca transportul public din Capitala va functiona la maxima capacitate, incepand cu ziua de luni, 16 martie. La linie va fi scos tot efectivul de autobuze si troleibuze care dispune municipalitatea „pentru ca cetatenii sa nu se imbulzeasca atat in transport,…

- Primarul Gabriela Firea anunța un nou proiect pentru copiii și tinerii din București. Proiectul se numește „Clar pentru copii” și este unul dedicat copiilor din Capitala. Primaria Capitalei urmeaza a deconta contravaloarea unei perechi de ochelari pentru copii, in limita disponibila de 500 de lei.

- Primarul General a prezentat pe pagina s-a de Facebook situația existența in Capitala dupa teribila noapte a codului roșu. O noapte alba pentru instituțiile de urgența care au raspuns apelurilor venite de la bucureșteni."Am convocat in aceasta dimineața Comandamentul de iarna la Primaria Capitalei,…