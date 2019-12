Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana aceasta nu a fost foarte buna pentru constanteni! Dupa ce in urma cu doua zile, au ramas fara apa si caldura, din cauza unei avarii aparute la o centrala termica, in aceasta dimineata au constatat ca nu au cum sa ajunga la serviciu cu autobuzul.

- Niciun autobuz nu a ieșit vineri dimineața pe strazile Constanței, dupa ce șoferii au hotarat sa protesteze, nemulțumiți de valoarea mica a primelor de Craciun, potrivit Mediafax.Vineri dimineața, constanțenii au așteptat degeaba autobuzele in stații și au fost nevoiți sa gaseasca alte alternative…

- O greva spontana are loc vineri dimineata la regia de transport in comun din municipiul Constanta – CT BUS – dupa ce soferii au refuzat sa iasa pe traseu. Ei solicita demisia directorului institutiei si prima de sarbatori sa fie de 500 de lei, nu de 300 de lei cum le-a fost oferita.

- Șoferii vor plati amenzi de circulație majorate in 2020, a anuntat seful Cancelariei premierului, Ionel Danca. Incepand cu 1 ianuarie, valoarea punctului de amenda va creste de la 145 de lei, cat este acum, la 223 lei. Potrivit reglementarilor in domeniu, valoarea unui punct de amenda se calculeaza…

- Analistii financiari anticipeaza o depreciere a leului pentru orizontul de 12 luni, pana la o valoare medie de 4,8597 lei/euro, o rata medie a inflatiei de 3,6% in noiembrie 2020 si o majorare a primei de risc a Romaniei, potrivit unui sondaj realizat de CFA Romania. "In ceea ce priveste…

- Soferii de pe ambulante sunt nemultumiti de salarii si le-au cerut socoteala autoritatilor. Potrivit unui comunicat de presa al Centrului Național de Asistența Medicala Urgenta Prespitaliceasca, mai multi angajati au venit, astazi, la discutii, la conducerea institutiei.

- Analistii CFA Romania estimeaza o depreciere a leului in urmatoarele luni, o rata medie a inflatiei de 3,82% in octombrie 2020 si o majorare a primei de risc a Romaniei. "In ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, peste 75% dintre participanti anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni…