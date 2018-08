Transportul în comun, afectat de Zilele Aradului Compania de Transport Public Arad anunța ca linia de microbuz 48 va avea un program special de circulație, in perioada 16-20 august 2018, din cauza Zilelor Aradului. „Circulația va fi deviata, pe sensul de deplasare Billa – ANL – Selgros/Real, pe strada Voinicilor”, spun reprezentanții companiei. Ca urmare a devierii traseului, pe perioada antemenționata va fi suspendata stația „Felix” (Orizont). Programul de circulație de circulație Luni-Duminica. *Plecari din Billa: 05:34; 06:28; 07:28; 8:28; B 8:40; A 09:28; 10:28; 11:28; 12:28; 13:28; 14:01; 14:59; 15:59; 16:59; 17:59; 18:59; 19:59; 20:59; 21:59;… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

