(Avertizare Nowcasting ANM) Botoșani: Cod galben de ceață, până la ora 9:00

Județul Botoșani se află sub atenționare cod galben de ceață, până la ora 9:00. Fenomene avertizate: local ceață, care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m, ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului.… [citeste mai departe]