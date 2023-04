Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul EVG din Germania a facut miercuri un apel la greva nationala in sectorul transportului pentru ziua de vineri, iar una din companiile care ar urma sa fie afectata va fi operatorul feroviar Deutsche Bahn, transmite Reuters. EVG vrea o crestere salariala de 12- sau cel putin 650 de euro. Greva…

- Inflatia ridicata din Germania, cea mai mare economie a Europei, a declansat un val de greve in ultimele saptamani, in conditiile in care muncitorii au cerut salarii mai mari pentru a contracara cresterea costului vietii.

- Rețeaua de transport din Germania este aproape blocata luni, deoarece doua dintre cele mai mari sindicate din țara sunt in greva. Protestul afecteaza transporturile cu autobuzul, metroul, trenul, vaporul și avionul. Personalul din transporturile publice a inceput greva de 24 de ore la miezul nopții.…

- CFR Calatori anunța ca, incepand de duminica, 26 martie 2023, in activitatea de transport feroviar se va trece la ora oficiala de vara, ora 3.00 devenind ora 4.00. Trecerea la ora de vara nu modifica mersul trenurilor in vigoare, circulația se va efectua conform orarului prevazut in mersul trenurilor.…

- Greva angajaților din aeroporturile din Germania ar urma sa țina 24 de ore, timp in care sunt afectate peste 2.000 de zboruri, inclusiv ale oficialitaților care urmeaza sa ajunga la Munchen pentru Conferința de Securitate.