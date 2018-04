Stiri pe aceeasi tema

- Numarul pasagerilor transportati in transportul interurban si international a crescut anul trecut cu 8,1% fata de 2016, la 415 milioane persoane, din care 4,7% au fost inregistrati in transportul international (19,5 milioane pasageri), conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica.

- Numarul mediu al pensionarilor din Romania a fost de 5,228 milioane anul trecut, in scadere cu 29.000 fata de anul anterior, in timp ce pensia medie a crescut cu 12,8%, la 1.069 de lei, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS), transmite News.ro . In 2016, pensia…

- Deficitul balantei comerciale in luna ianuarie 2018 a fost de 775 milioane euro, mai mare cu 169,8 milioane euro decat cel inregistrat in luna ianuarie 2017, potrivit datelor publicate luni de Institutul Național de Statistica. Exporturile de marfuri romanesti au avansat in ianuarie cu 15,9% fata de…

- Directia Judeteana de Statistica a publicat evolutia principalilor indicatori statistici ai judetului pentru anul 2017.Astfel, traficul de marfuri prin portul Constanta insumeaza 36,1 milioane tone in perioada ianuarie septembrie 2017 si este cu 3,1 mai mic decat in aceeasi perioada din 2016.Traficul…

- Romania a importat, in 2017, o cantitate de titei de 7,75 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 285.900 tep (3,8%) mai mare fata de cea importata in aceeasi in 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia de titei a totalizat 3,42 milioane tep,…

- Romania a exportat, in primele 10 luni din 2017, bauturi si tutun brut si prelucrat in valoare de 720,9 milioane euro, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Exporturile de bauturi au totalizat, in perioada mentionata, 110,1 milioane euro (plus 14,1%), iar cele de tutun brut…

- Romania a exportat, in primele zece luni din 2017, produse medicale si farmaceutice in suma de 640,4 milioane de euro, o valoare cu 7,2% mai mare fata de cea din perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. Importurile de…

- Romania a inregistrat, in primele zece luni din 2017, un excedent de 981,1 milioane euro in comertul international cu cauciuc prelucrat, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/.