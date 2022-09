Stiri pe aceeasi tema

- Doi din zece parinți din mediul rural nu-și susțin copiii la liceu, arata datele World Vision Romania. Una dintre cauze este direct legata de veniturile scazute ale familiilor. 18% dintre adolescenții din comunitațile dezavantajate de la sate n-au bani pentru biletul de autobuz catre școala, dar…

- Prin Ordinul ministrului educației nr. 5379/2022 pentru aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invațamantul preuniversitar, au fost eliminate bursele de ajutor social acordate elevilor din mediul rural, care merg la liceu in alta localitate. Decizia de a elimina aceasta…

- Sorin Cimpeanu a declarat luni, 5 septembrie, in prima zi a anului scolar 2022-2023, ca a constatat de-a lungul timpului ca unii elevi, dar si multi parinti, sunt preocupați de note. „Scoala nu se face pentru nota”, a precizat Ministrul Educației.„Fiecare profesor stie sa-si evalueze cel mai bine elevii,…

- Reducerea analfabetismului functional și incurajarea parcursului școlar al elevilor din mediul rural, obiectivele majore ale noii legi a educației Proiectul noii legi a educației naționale va aduce imbunatațiri

- Unu din trei elevi romani a ramas in urma cu materia școlara, in ultimii doi ani, in vreme ce rata de participare la educație timpurie a scazut. 31% dintre copiii din invațamantul secundar inferior și superior afirma ca au ramas in urma cu materia școlara in cei doi ani de restricții pandemice, potrivit…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, marti, ca la rezultatele bune inregistrate la Evaluarea nationala si Bacalaureat au contribuit si parintii care au asigurat pregatirea propriilor copii prin meditatii. „La aceste rezultate bune a contribuit si efortul parintilor care au dorit sa asigure…