Transportul din ţară a fost suspendat de teama transmiterii coronavirusului Toate cursele cu autobuze, trenuri de metrou, feriboturi si avioane vor fi suspendate in orasul Wuhan, care are noua milioane de locuitori, incepand de joi, informeaza CNN si BBC.



Locuitorii au fost sfatuiti sa nu plece din oras, pentru a evita transmiterea coronavirusului 2019-nCoV, care s-a raspandit deja in alte provincii chineze, precum si in Japonia, Thailanda, Coreea de Sud si Statele Unite.



Cel putin 17 persoane au murit din cauza virusului aparut in China, in total fiind inregistrate aproximativ 500 de cazuri de infectii, conform celui mai recent bilant, anuntat miercuri.



