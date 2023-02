Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița sunt prezenți pe principalele artere rutiere pentru a se asigura ca se acționeaza cu material antiderapant, precum și pentru deszapezirea drumurilor, in vederea asigurarii viabilitații parții carosabile si prevenirii producerii…

- O ampla acțiune de control la nivel național a vizat de dimineața activitatea de transport public de persoane și, in doar trei ore de la inceperea verificarilor, polițiștii rutieri au aplicat mai bine de 1.200 de sancțiuni contravenționale. Astfel, politiștii au reținut 34 de permise de conducere, jumatate…

- In aceasta dimineața, in intervalul orar 07:00-09:30, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, au desfasurat, pe drumurile publice din județ, actiuni pentru verificarea modului in care se efectueaza transporturile publice de persoane. In cadrul acțiunii, politistii…

- In aceasta dimineata, polițiștii rutieri mehedințeni au acționat pe linia siguranței rutiere, cu precadere pentru verificarea legalitații transportului rutier public de persoane. Astfel, au fost verificate detinerea documentelor necesare efectuarii transportului public de persoane, verificarea respectarii…

- Politistii fac, vineri dimineata, controale pentru verificarea transportului public de persoane, fiind instituite filtre in toate judetele tarii si in Bucuresti. „La aceasta ora, Politia Romana desfasoara, la nivel national, o actiune pentru verificarea transportului public de…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova- Biroul de Combatere a Furturilor din Locuințe au pus in executare patru mandate de percheziție domiciliara, in municipiul Targoviște și in doua comune din județul Dambovița, la persoane banuite de furt calificat din societați comerciale…

- Peste 180 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița s-au aflat la datorie, pe raza intregului județ, acționand pentru descurajarea și sancționarea faptelor antisociale și pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranța publica. Astfel, polițiștii au constatat 5 infracțiuni,…

- Polițiștii dambovițeni au aplicat 123 de sancțiuni contravenționale, in valoare de 41.538 de lei, in intervalul orar 14:00-22:00, polițiștii de la rutiera și ordine publica din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița au organizat o acțiune care a vizat creșterea gradului de siguranța…