Transportul de animale vii în vizorul polițiștilor Secției 2 Bogdan Vodă Polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Bogdan Voda, ai Poliției Orașului Dragomirești, lucratori din cadrul D.S.V.S.A. Maramureș și I.J.J. Maramureș, au desfasurat o actiune comuna pentru depistarea persoanelor care transporta animale, fara a deține documente sanitar-veterinare de transport, respectiv autorizație sanitar-veterinara pentru transportul animalelor vii. In urma verificarii a 25 de autovehicule care circulau pe drumurile publice și a legitimarii a 30 de persoane fizice, echipajele de control au aplicat noua sancțiuni contravenționale in valoare totala de 12.000 de lei. Acestea au fost… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

