Transportul aerian, în creştere consistentă faţă de anul trecut Transportul aerian de pasageri a crescut, in primul trimestru al acestui an, cu 60% comparativ cu perioada similara din 2022, de la 3.085.700 pasageri la 4.937.100 pasageri, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, relateaza agerpres.ro. Cele mai mari ponderi in ceea ce priveste transportul de pasageri s-au inregistrat pe aeroporturile Henri Coanda-Bucuresti (1.576.700 pasageri imbarcati si 1.510.500 debarcati), Avram Iancu-Cluj-Napoca (312.800 pasageri imbarcati si 287.300 debarcati) si Aeroportul International Iasi (183.900 pasageri imbarcati si 175.400 debarcati) In… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

