Stiri pe aceeasi tema

- Transportul aerian de pasageri a crescut, in primele noua luni ale acestui an, cu 96,9%, comparativ cu perioada similara din 2021, de la 7,992 milioane pasageri, pana la peste 15,738 milioane pasageri, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Fii la curent cu cele…

- In topul marfurilor nealimentare care au consemnat cele mai mari cresteri de pret in perioada analizata s-au aflat gazele, cu 40,79%, energia electrica, avand un avans al preturilor de 27,01%, tarifele energiei termice, cu 23,18%, si combustibilii, cu un plus de 19,72%.Potrivit datelor INS, alimentele…

- In topul marfurilor nealimentare care au consemnat cele mai mari cresteri de pret in perioada analizata s-au aflat gazele, cu 40,79%, energia electrica, avand un avans al preturilor de 27,01%, tarifele energiei termice, cu 23,18%, si combustibilii, cu un plus de 19,72%.Potrivit datelor INS, alimentele…

- Gazele s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, in conditiile in care tarifele au fost mai mari cu 70,64% in luna august a acestui an fata de august 2021, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica. Alte produse ce s-au scumpit semnificativ sunt combustibilii – cu un avans…

- Gazele s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, in conditiile in care tarifele au fost mai mari cu 70,64% in luna august a acestui an fata de august 2021, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica.In topul marfurilor nealimentare care au consemnat cele mai mari cresteri de…

- Transportul aerian de pasageri a crescut de trei ori in primul semestru din 2022, de la 2,997 milioane la 8,936 milioane pasageri, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica.

- Transportul aerian de pasageri a crescut de trei ori in primul semestru din 2022, de la 2,997 milioane la 8,936 milioane pasageri, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Cei mai mulți au zburat din Romania spre Italia, Marea Britanie și Germania.

- Transportul aerian de pasageri a crescut de trei ori in primul semestru din 2022, de la 2,997 milioane la 8,936 milioane pasageri, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…