Stiri pe aceeasi tema

- Pensia medie lunara a crescut cu 16%, in primul trimestru al acestui an, comparativ cu perioada ianuarie-martie 2020, arata Institutul Național de Statistica. Pensia medie de asigurari sociale de stat a crescut cu 16,2%

- Transportul portuar maritim a inregistrat in primul trimestru din 2021 o scadere cu 3,1% comparativ cu perioada similara a anului trecut, volumul marfurilor descarcate majorandu-se cu 0,5%, in timp ce volumul de marfuri incarcate a scazut cu 6,3%, conform datelor centralizate de Institutul National…

- Capacitatea de cazare turistica in functiune a structurilor de primire turistica a fost, in primul trimestru al acestui an, cu 1,9% mai mica decat in perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. In totalul capacitatii de cazare turistica…

- Capacitatea de cazare turistica in functiune a structurilor de primire turistica a fost, in primul trimestru al acestui an, cu 1,9% mai mica decat in perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. In totalul capacitatii de cazare turistica in functiune,…

- Romania a importat, in primele trei luni din 2021, o cantitate de titei de 2,077 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 164.200 tep (8,6%) mai mare fata de cea importata in perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia de titei a…

- Consumul final de energie electrica a fost in primele trei luni din 2021 de 14,207 miliarde kWh, cu 0,5% mai mare fata de perioada corespunzatoare a anului trecut, conform datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica. Iluminatul public a inregistrat o scadere cu 11,9%,…

- Transportul aerian global se va redresa mai lent decat s-a estimat, in urma pandemiei de coronavirus, din cauza intarzierii campaniilor de vaccinare și a ”aversiunii fața de risc” a Guvernelor, a previzionat Asociația Internaționala a Transportatorilor

- Productia interna de energie a scazut, in primele doua luni ale anului in curs, comparativ cu aceeasi perioada din 2020, cu 266.400 tone echivalent petrol (tep), pana la 3,063 milioane tep, in timp ce consumul final de energie electrica a fost cu 2,9% mai mic, raportat la perioada de referinta, arata…