- Cifra de afaceri a comerțului cu amanuntul a scazut in aprilie, a doua luna a starii de urgența, cu 22,3% fața de luna martie, ca urmare a diminuarii vanzarilor la carburanți (-35,1%), produse nealimentare (-22,3%) și produse alimentare, bauturi si tutun (-15,5%), se arata in analiza Institutului Național…

- Regiunea Centru a realizat anul trecut exporturi in valoare totala de peste 10,6 miliarde de euro, in scadere fata de 2018 cu aproape 132 de milioane de euro, reprezentand 1,2%, potrivit unui comunicat al Directiei Regionale de Statistica (DRS) Alba transmis, marti, AGERPRES. Astfel, in intreg anul…

- Grupul TMK Artrom a inregistrat o pierdere de 28,3 milioane de lei in primul trimestru, fata de un profit de 304.191 de lei in perioada similara a anului trecut, potrivit unui raport al companiei remis Bursei de Valori Bucuresti."Rezultatul net consolidat al perioadei incheiata la 31 martie…

- Resursele de energie primara au scazut cu 2,4%, in primul trimestru al anului, fata de aceeasi perioada din 2019, in timp ce consumul final de energie electrica s-a diminuat cu 2,2%, la nivel comparativ, arata datele publicate, marti, de Institutul National de Statistica (INS). Conform statisticii oficiale,…

- Deficitul comercial al Romaniei se apropie de de 4,5 miliarde de euro la trei luni, in creștere cu 732,4 milioane euro fața de anul trecut Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) al Romaniei in perioada 1 ianuarie - 31 martie 2020 a fost de 4,46 miliarde de euro, mai mare cu 732,4 milioane euro decat…

- Inmatricularile noi de vehicule rutiere destinate transportului pasagerilor au scazut, in primul trimestru al anului, cu 7% fata de acelasi interval din 2019, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate marti.Conform statisticii, in perioada ianuarie - martie 2020, inmatricularile…

- Bosnia suspenda toate zborurile de pasageri incepand din 30 martie, in tentativa de a reduce raspandirea coronavirusului, a comunicat, marti, premierul Zoran Tegeltija. „Va fi permisa aterizarea doar pentru avioanele de marfa, care transporta asistenta medicala in tara”, a declarat prim-ministrul bosniac.…

- Castigul salarial mediu nominal brut a scazut, in luna ianuarie fata de decembrie, cu 4,4%, pana la valoarea de 5.225 de lei, in timp ce salariul mediu net s-a redus cu 4,5%, pana la 3.189 lei, raportat la perioada de referinta, arata datele Institutului National de Statistica (INS) publicate vineri.…