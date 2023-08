Stiri pe aceeasi tema

- Joia trecuta, Wizz Air a traversat un nou scandal! Compania aeriana a intampinat o problema la porțile de imbarcare ale Aeroportului Sandefjord, Torp (TRF), Norvegia.Acolo, unde pentru un zbor suprarezervat cu destinația București a fost chemata poliția cand un pasager a refuzat sa debarce cand compania…

- Ministrul Economiei s-a intalnit cu comisarul european pentru Justitie, Didier Reynders pentru a rezolva problema zborurilor anulate de compania Wizz Air, insa statul roman nu poate face nimic impotriva operatorului, deoarece nu exista un punct de lucru in Romania.Conform datelor adunate de Ministerul…

- Compania aeriana Wizz Air a explicat, la solicitarea „Adevarul”, care sunt principalele motive pentru care exista zboruri anulate sau intarziate, mai ales ca și marți s-au inregistrat intarzieri.

- Compania aeriana HiSky continua sa depașeasca recorduri in rata de creștere a numarului de pasageri. 537 de mii de persoane au zburat cu HiSky in 2023, conform datelor de trafic, raportate la jumatatea anului. Prin comparație, in primele șase luni ale anului anterior, compania inregistra un numar de…

- Nu puține sunt situațiile in care cursele de avion pot intarzia sau pot fi anulate. Foarte mulți se intreaba ce pot face daca trec printr-o astfel de situație. Compania aeriana de zbor, Wizz Air a venit cu o serie de clarificari pentru pasageri. Ce spun reprezentanții companiei? Ce poți face daca avionul…

- Compania aeriana low-cost, Wizz Air, nu va mai opera in sezonul de iarna zboruri spre și dinspre 12 rute. Patru aeroporturi romanești sunt pe lista zborurilor ajustate, printre care și Aeroportul internațional Avram Iancu din Cluj-Napoca.

- ”Compania aeriana HiSky a inregistrat o crestere semnificativa a numarului de pasageri transportati, in primele patru luni ale anului 2023. Conform datelor raportate de companie, cu peste 260% mai multi pasageri au zburat cu HiSky in intervalul ianuarie-aprilie 2023, comparativ cu aceeasi perioada a…

- Mol, Wizz Air si Aeroportul International Liszt Ferenc din Budapesta testeaza un amestec care contine combustibil sustenabil pentru aviatie (SAF). Mol a cumparat combustibilul de la compania finlandeza Neste. Ca parte a testului, cursa Wizz Air catre Paris a decolat miercuri incarcata cu acest tip de…